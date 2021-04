Superlega, da Macron a Boris Johnson: le reazioni della politica

Le reazioni della politica

Il caos Superlega sta agitando le istituzioni calcistiche e non solo. Sono diversi gli esponenti politici che stanno prendendo parola sull'istituzione della nuova SuperLeague. Il primo è stato il presidente francese Emmanuel Macron : "Il presidente sostiene la posizione dei club francesi, che si sono rifiutati di partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport. La Francia supporterà tutti i passi della FFF, della Uefa e della Fifa per proteggere l’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee".

A ruota è seguita la reazione del Primo ministro inglese Boris Johnson : "I piani per una SuperLeague europea sarebbero molto dannosi per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche nelle azioni. Colpiranno lo spirito dei tornei domestici e colpiranno i fan di tutto il paese. I club coinvolti devono rispondere ai propri tifosi e alla più ampia comunità calcistica prima di compiere ulteriori passi".

: "L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester".