Superlega, la Uefa vuole escludere dalle coppe per due anni le italiane e altri club

In arrivo punizioni durissime per i fondatori della Superlega

Secondo le fonti di Espn la Uefa vieterà per due anni di partecipare alla prossima Champions League alcuni club fondatori della Superlega. Questo perchè non è stato ufficializzato il mancato abbandono del progetto. I club esclusi sarebbero Juventus, Real Madrid, Milan e Barcellona. Espn, spiega che la Uefa vuole adottare misure disciplinari severe nei confronti delle società 'ribelli', come già aveva minacciato il suo presidente Aleksander Ceferin: "Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa".