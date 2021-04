Superlega, l’Uefa riporterà in Champions Bayern, Porto e Borussia Dortmund

Sarebbe clamoroso un nuovo scontro PSG-Bayern in finale di Champions

La UEFA potrebbe riportare il Bayern, il Borussia Dortmund e il Porto nell'attuale Champions League. Lo riporta il giornale tedesco Bild che spiega che tutto sarà deciso dalla commissione dell'UEFA venerdì 23 aprile dopo la riunione per discutere dell'esclusione delle squadre che hanno fondato la Superlega. E' questa l'ipotesi più accreditata anche se c'è una pista difficile da attuare che prevede l'assegnazione d'ufficio al PSG della Champions League visto che le altre semifinaliste sarebbero escluse subito. È improbabile che i parigini vincano semplicemente il titolo, poiché significherebbe per la UEFA la perdita di una grande quantità di profitti contrattuali televisivi se le semifinali e la finale non dovessero disputarsi. Jesper Möller, presidente della Federcalcio danese e membro del Comitato Esecutivo UEFA , ha dichiarato in precedenza che Real Madrid, Manchester City e Chelsea, che hanno annunciato la loro partecipazione alla Super League europea, potrebbero essere espulsi subito dalla Champions League. Manchester City, Chelsea e Real hanno raggiunto le semifinali di Champions League, eliminando rispettivamente Borussia Dortmund, Porto e Liverpool. Il Paris Saint-Germain ha eliminato il Bayern ma potrebbe ritrovarselo adesso in finale di Champions League.