Superlega, riunione d’emergenza dell’ECA: Agnelli non si presenta

Il presidente dell'ECA Andrea Agnelli non è presente al meeting convocato d'urgenza

Sono momenti concitati per il calcio europeo. Quello che sta avvenendo questa sera potrebbe determinare una svolta epocale per tutto il movimento calcisti europeo. Il riferimento, ovviamente, è all'ipotesi dell'istituzione di una nuova Superlega. Le leghe e le federazioni di tutto il continente, insieme a FIFA e UEFA, hanno espresso - con grande fermezza - la propria contrarietà con un comunicato congiunto. Nel frattempo, però, si aspettano comunicazioni ufficiali dal gruppo dei club ribelli che dovrebbero arrivare intorno alle 22.30. Il condizionale è d'obbligo visto che sta avvenendo tutto molto velocemente e la situazione è molto caotica.

Intanto, come riportato dal giornalista Marc Behrenbeck, sarebbe in corso in questo momento una riunione d'emergenza dell'ECA, l'associazione che rappresenta gli interessi dei club europei. A questa riunione non starebbe partecipando il presidente Andrea Agnelli. Il meeting, invece, sarebbe presieduto dal dirigente più alto in carico, Edwin van der Sar.