Svista Rocchi, Ajax danneggiata ed eliminata. Possibile risarcimento?

Una rimonta fatale. Così si può riassumere l’incredibile 4-4 tra Chelsea e Ajax, con i lancieri olandese in vantaggio di 3 reti (4-1), prima dell’incredibile aggancio dei Blues. E quella rincorsa è risultata decisiva per la classifica del girone di Champions: gli olandesi sono stati eliminati per un punto a favore dello stesso Chelsea e del Valencia. Nel mirino dell’Ajax è finita la direzione di Gianluca Rocchi proprio in occasione del famoso incontro con i londinesi. Il fischietto italiano assegnò un calcio di rigore ai Blues per fallo di Veltman, espulso poi insieme a Blind, reo di un fallo precedente nella stessa azione. Ma, a termini di regolamento, il direttore di gara avrebbe dovuto interrompere il gioco già in occasione del primo cartellino rosso e il rigore del 3-4 non ci sarebbe stato. L’errore è stato riscontrato dall’UEFA in un vertice a Maiorca. E l’Ajax valuta un eventuale ricorso per risarcimento danni dato il premio qualificazione di 12 milioni di euro andato in fumo per colpa della svista di Rocchi.