Tacchinardi avvisa la Juventus: “Il Villarreal sa come si vince in Europa”

Parla l'ex centrocampista

Redazione ITASportPress

Questa sera sarà tempo di Villarreal-Juventus e il doppio ex Alessio Tacchinardi ha presentato la sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League parlando ai microfoni di AS. L'ex centrocampista italiano, con un passato anche con gli spagnoli, ha affrontato i temi caldi della gara.

DOPPIO EX - "Per me è un onore essere tra i calciatori della Juventus che hanno vinto tutto. Allo stesso tempo anche il mio ricordo con il Villarreal è molto speciale, è molto bello dato che sono stati due grandi anni e ho avuto una grande esperienza. Sono due esperienze diverse quelle da me vissute con le due squadre, ma ugualmente importanti", ha detto Tacchinardi ricordando il suo passato da giocatore in bianconero e col sottomarino giallo.

SFIDA - "La Juventus è senza dubbio tra i club più importanti al mondo, ma allo stesso tempo dico che il Villarreal è grande in Europa dato che sa perfettamente come si vince un trofeo e poi lotta con le più forti squadre del mondo da tanti anni. Sono tifoso ma per me è difficile dato che sono anche tifoso della Juventus. Ad ogni modo credo che sarà un doppio confronto equilibrato e difficile per entrambe. La Juventus ha preso Vlahovic in attacco ma il Villarreal, in generale, ha un modo suo di approcciare alle gare con qualità, tecnica e un ritmo molto alto. Poi c'è Emery che è un allenatore molto bravo". E ancora: "Se la sfida giocata dal Villarreal con l'Atalanta nel girone può essere d'aiuto alla Juve? Quel doppio confronto è stato di alto livello. Penso che la Juve abbia rivisto quelle sfide. La Juve sa che il Villarreal, ripeto, è la squadra che ha vinto l'Europa League la scorsa stagione".