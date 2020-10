Tacchinardi: “Real Madrid-Inter partita decisiva. Zidane in difficoltà, Conte sfortunato”

Alessio Tacchinardi alla Gazzetta dello Sport ha condiviso il suo pensiero su due amici a confronto, pronti a darsi battaglia: Zidane e Conte che si sfideranno in Champions League. «Partita decisiva e pesante direi visto le “zoppicate” delle due squadre. L’Inter è stata più sfortunata nelle prime due uscite, il Real sembra più in difficoltà. Sarà battaglia tra squadre che puntavano a vincere il girone e che invece ora devono inseguire. E non possono sbagliare».

Quando giocavate insieme, si aspettava un futuro da allenatore per entrambi?

«Su Antonio ci avrei scommesso dei soldi, lui era allenatore già in campo e dava l’esempio a tutti. Un leader silenzioso, proprio come Zizou, su cui invece avrei puntato zero. Mai mi sarei aspettato di vederlo da allenatore e invece oggi parliamo di uno dei più vincenti al mondo. Erano due timidi generosi. Conte e Zidane ora sono allenatori top che dimostrano come si può essere vincenti in maniera diversa. Hanno riportato nella loro squadra le proprie caratteristiche da giocatori. E poi hanno un carisma unico, che è la loro arma in più».

Come può vincere Conte e come Zidane?

«Antonio avrà bisogno di più fortuna: poi ha un gioco collaudato, intensità e organizzazione. Zizou può sfruttare il talento: punta a essere organizzato fino alla trequarti per poi lasciar libera la fantasia dei suoi fenomeni».