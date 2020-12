Ter Stegen: “Ci siamo illusi del primo posto ma oggi commesso tanti errori non da Barcellona”

Il portiere del Barcellona Marc André Ter Stegen ha analizzato la sconfitta contro la Juventus (0-3) al termine della fase a gironi di Champions League che ha allontanato la squadra di Ronald Koeman dal primo posto. Il portiere tedesco spiega: “Abbiamo commesso errori non da Barcellona. Siamo in una fase in cui quando commettiamo un errore ci segnano un gol. Dobbiamo uscire da questa dinamica ma stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Ci siamo illusi di qualificarci per primi, ma non possiamo dire di aver fatto male finora in Champions League . Avevamo giocato buone partite e vinto impegni difficili. Dobbiamo concentrarci sul campionato, cercare di ottenere il massimo dei punti possibili“.