Terim: “Champions League? Ok alla Final Four e la Juventus può vincere…”

Si è da poco ripreso dopo la paura per aver contratto il coronavirus, Fatih Terim, allenatore del Galatasaray e in passato in Italia sulle panchine di Milan e Fiorentina, pensa e parla già di calcio giocato e lo fa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sulla Champions League e sull’ipotesi di un torneo più breve, magari con una formula diversa dal solito.

FASE FINALE – Terim è favorevole all’ipotesi di una Final Four a Istanbul che potrebbe vedere la Juventus protagonista: “Final Four in Champions League? Mi piace l’idea, Istanbul ha la capacità di ospitare grandi eventi. ​Il calcio non è un gioco molto prevedibile e non sappiamo quale sarà il rendimento alla ripresa. Però credo con fermezza che la Juventus abbia la possibilità di vincere”. E a proposito della squadra bianconera, il tecnico si è soffermato sul difensore turco Demiral: “Merih sta lavorando molto, ha fiducia in se stesso ed è riuscito a diventare anche un titolare della Juventus. Le sue migliori caratteristiche sono l’intuito, la velocità nonostante sia alto un metro e 90, l’atletismo e la grinta. Sta facendo grandi cose, spero che dopo l’infortunio ne sentiremo parlarne ancora di più. Ha una lunga carriera davanti”.