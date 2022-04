Tevez: “Il Real Madrid deve temere il City. Negli ultimi 10 anni…”

L'Apache ha parlato della crescita della squadra inglese, suo ex club

In una lunga intervista rilasciata al sito del Manchester City, Carlos Tevez ha parlato della crescita del suo ex club, che è diventato una potenza del calcio mondiale. In modo particolare l'Apache si è soffermato sulla sfida di questa sera degli inglesi contro il Real Madrid , nella semifinale d'andata di Champions League.

PARERE - "Tra City e Real è tutto alla pari. Dico 50 e 50. Sono molto felice di vedere il City ad un livello così alto, in lotta con le migliori squadre d'Europa", ha detto Tevez. "Il club non è ancora riuscito a vincere la Champions ma la cosa più importante è che ora sfidino un colosso come il Real, dopo aver fatto fuori l'Atletico Madrid. È impressionante vedere cosa è diventato il City in un decennio. Inizialmente era una squadra che voleva emergere dal centro della classifica e oggi è un club che guarda direttamente negli occhi le grandi società. Oggi tutto è cambiato. È il Real che deve preoccuparsi di affrontare il City! Tutti sanno di cosa è capace, le infrastrutture e i giocatori top. Così se la gioca alla pari con i migliori d'Europa".