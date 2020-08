Thiago Silva: “Champions era mio sogno. Ci avevo pensato tanto. Futuro? Mio agente parla con tanti club”

Thiago Silva chiude l’esperienza di 8 anni al Paris Saint-Germain con la grande delusione della finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. Il brasiliano, parlando ai microfoni di Sky, ha commentato la gara ma si è anche soffermato sul proprio futuro. Il difensore è stato accostato di recente a diversi club tra cui la Fiorentina in Italia e il Chelsea in Premier League.

Thiago Silva: “Sognavo di vincere. Ho pensato tanto a questa gara. Sul futuro…”

“Era il mio sogno vincere. Il mio sogno e quello della squadra, soprattutto in questo anno importante per il club”, ha detto Thiago Silva. “Volevo far di tutto per vincere questa Coppa, per entrare in un modo diverso nella storia del club. La delusione è grande ma dobbiamo andare avanti: sono stati due mesi molto difficili, ho pensato spesso all’ultima partita. Prima con l’Atalanta, poi il Lipsia e infine contro il Bayern. Ho pensato davvero troppo a questa Coppa, ad andarmene vincendo. Devo dire che ho dato tutto per questa squadra, in futuro vedremo quel che abbiamo fatto qui. Non solo io ma anche Zlatan, Maxwell, Thiago Motta: abbiamo dato davvero tutto qui”.

E sul futuro e i rumors di mercato: “Sono felice di aver passato otto anni qui, ho dato tutto. Ora devo cercare un’altra squadra, sicuramente sarò felice. Non è finita come volevo, ho sognato la Champions League. Fiorentina? Quel che dicono non è vero: la cosa vera è che il mio agente parla con loro e con tanti altri club ma non c’è niente firmato. Nelle prossime giornate capirò bene le offerte che mi sono arrivate e deciderò”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE