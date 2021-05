Thiago Silva, parola da ex: “Nessuna rivincita sul Psg. Triste non siano in finale”

Il brasiliano con la solita classe anche fuori dal campo

C'è grande soddisfazione in casa Chelsea per la finale di Champions League conquistata dopo il doppio confronto col Real Madrid. Un risultato davvero eccellente per i blues di Thomas Tuichel, alla sua seconda finale consecutiva dopo quella ottenuta lo scorso anno alla guida del Psg. Esattamente come il mister tedesco, anche Thiago Silva , difensore brasiliano del club di Londra, è riuscito a tornare in finalissima dopo che la scorsa stagione non aveva ottenuto il trionfo vestendo appunto la maglia dei parigini. Intervistato da RMC, il centrale difensivo ex anche del Milan ha commentato il grande traguardo ottenuto: "È stata una partita molto difficile, abbiamo sofferto ma abbiamo controllato il gioco nel secondo tempo", ha spiegato Thiago Silva .

"Siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo detti. Complimenti a tutti per questa grande prestazione, Tuchel ci ha portato tante cose. I giocatori hanno capito quanto sia importante mantenere la calma, ma anche giocare bene e divertirsi. Parliamo di una squadra molto giovane, che fa errori: oggi abbiamo sbagliato tanti gol, ma sono felice di quanto fatto dalla squadra. Ora bisogna riposarsi". E a livello personale: "Una rivincita dopo addio al Psg? Purtroppo non sono riusciti ad arrivare in finale, sono triste per questo. Qui l’arrivo di Tuchel ha cambiato tante cose: non è una rivincita contro il Psg. Hanno preso una decisione che è stata triste per me, ma ora la cosa più importante è fare bene al Chelsea", ha spiegato il difensore sulla scelta dei parigini di non rinnovargli il contratto.