Thierry Henry non ha dubbi: “Havertz? A volte ricorda Van Persie”

Thierry Henry è stupito dal controllo palla di Kai Havertz ed azzarda un paragone: secondo l'ex calciatore, l'attaccante ricorda Van Persie

Redazione ITASportPress

Sembra uscire dal buco nero il Chelsea, che con la vittoria della giornata di ieri si qualifica per un posto ai quarti di finale di Champions League. Grande protagonista, prima in male poi in bene, della serata è stato Kai Havertz. Contro il Borussia Dortmund, infatti, l'attaccante di origini tedesche ha prima sbagliato un rigore per poi ripeterlo e siglare la seconda rete dei blues. Sul giocatore ex Bayer Leverkusen si è espresso la leggenda Thierry Henry, il quale azzarda un paragone con sua maestà Robin Van Persie. Ecco le parole dell'ex attaccante dell'Arsenal a Football.London.

Su Havertz: "Penso che sia stato bravo nel primo gol del Chelsea contro il Borussia. Si poteva vedere come teneva molto bene la palla. A volte mi ricorda un po' di Van Persie, specialmente con il suo stile di controllo della palla. Robin ha giocato molto bene con il piede sinistro, i suoi tocchi erano sempre impeccabili e ha cercato di guidare i giocatori". In particolare, quindi, Thierry Henry riconosce un controllo palla di altissimo livello all'attaccante del Chelsea, il quale risulta fondamentale per la manovra offensiva della squadra.

Proprio su questa abilità, comunque, l'attaccante deve lavorare. Secondo Thierry Henry, a partire dal controllo palla Kai Havertz può raggiungere grandi obiettivi: "Havertz scende in campo nella posizione di "nove" perché può prendere la palla ai piedi, schiena alla porta e tenerla facilmente. Ora deve assicurarsi di essere in grado di realizzare questa abilità in più obiettivi, perché grazie alla sua abilità".