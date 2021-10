Tifoso del Manchester City aggredito da fan del Club Brugge: è in pericolo di vita

Un grave episodio tra tifosi rivali

Non è stata solo una serata di calcio e di Champions League in Belgio. Infatti, si è andati ben oltre il semplice match tra Club Brugge e Manchester City. Come raccontato da HLN , un tifoso belga dei Citizens è stato assalito da alcuni supporter di casa a Drongen qualche ora dopo la gara. L'uomo, 63 anni, sarebbe stato aggredito in un parcheggio a causa della sciarpa del City che indossava e sarebbe stato colpito violentemente alla testa.

Dalle testimonianze raccontate dal media belga pare che tutto sia nato dalla volontà del "tifoso" del Club Brugge di far togliere la sciarpa del City al connazionale rivale. Una volta tolta, l'uomo l'avrebbe chiesta indietro ma in cambio ha ricevuto un duro colpo che adesso lo vede in gravi condizioni in ospedale. Il 63enne sembra essere in pericolo di vita.