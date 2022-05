Tifoso Real lascia stadio all’80esimo e si perde la rimonta: “Non mi hanno fatto rientrare”

"La peggior decisione della mia vita"

Redazione ITASportPress

Nella notte magica del Real Madrid, c'è anche il rovescio della medaglia. Quello di un tifoso Blancos che all'80esimo della sfida, con i suoi sotto nel punteggio, ha deciso di non seguire più la partita e abbandonare il Santiago Bernabeu. Una decisione di cui si pentirà per tutta la vita visto poi il ribaltone arrivato al 90esimo con le due reti in un minuto di Rodrygo.

Intervistato da Marca, questo tifoso - ma come lui ce ne sono stati molti altri nella stessa situazione - ha raccontato: "Sono un abbonato da oltre 20 anni. Sono uscito all'80esimo e non sono potuto rientrare. Ho provato in ogni modo spiegando che ero dentro e che seguo il Real da anni ma non c'è stato verso". Quando Rodrygo ha ribaltato la partita, portandola ai supplementari, l'uomo è stato dunque costretto a guardarsi il match da fuori, seduto sul marciapiede col cellulare.

Il media iberico ha sintetizzato la scelta di questo fan come "una decisione di cui si pentirà per tutta la vita". Come dargli torto...