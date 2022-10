Tomori: “A Londra non era il vero Milan. Domani sarà altra storia”

Le parole del calciatore rossonero alla vigilia del match

Alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea a San Siro è intervenuto in conferenza stampa il rossonero Fikayo Tomori per presentare la partita: "Dopo la partita d'andata ero arrabbiato, volevo riscattarmi sul campo. Quando ho segnato ero felice, perché era una buona sensazione. Volevo cancellare sul campo la prova di Stamford Bridge. A Londra non abbiamo giocato bene, come sappiamo fare: non era il vero Milan. Siamo riusciti a reagire positivamente contro la Juventus, questo ci ha permesso di correggere il tiro".

FIK E IL MILAN

"Sono orgoglioso di essere qui e di vestire questa maglia. Sappiamo che possiamo alzare il livello collettivo, siamo una squadra forte: sul campo diamo tutto per vincere ogni partita e dobbiamo continuare così. Siamo arrabbiati per non avere fatto bene settimana scorsa, ma abbiamo un'altra opportunità. Non voglio pensare troppo alla sfida di Londra, dobbiamo imparare da quella sconfitta per crescere di più".

OBIETTIVO NAZIONALE

"Credo che ogni partita sia un'opportunità per dimostrare che voglio e posso giocare in nazionale. Southgate mi ha detto che devo continuare così e che guarda ogni mia partita. So che devo dare tutto sul campo con il Milan e giocare nel miglior modo possibile, poi la decisione sarà del CT. Ovviamente voglio dare il massimo per giocare il Mondiale con l'Inghilterra".