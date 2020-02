Tonfo Juventus a Lione, Tousart affossa i bianconeri

La Juventus cade a Lione. La squadra di Sarri all’esordio nella fase ad eliminazione diretta incappa in un brutto ko. Dopo un primo tempo anonimo, i bianconeri hanno reagito nel secondo tempo, ma non è bastato.

PRIMO TEMPO – Il primo tempo della Juventus è un vero e proprio incubo. La squadra di Sarri inizia sì con un buon piglio, ma il Lione minuto dopo minuto prende coraggio e comincia ad imporre il proprio gioco. Il primo squillo della partita è di Ronaldo al terzo minuto di gioco con un cross che non trova però la deviazione in scivolata di Cuadrado sul secondo palo. Fino al 16esimo del primo tempo la Juventus tiene il possesso e il Lione attende senza rischiare. Al 20′ ecco l’occasione che cambia il volto al primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ekambi supera Szczesny, ma il colpo di testa si stampa sulla traversa. La Juventus accusa il colpo, il Lione prende campo e al 31′ Tousart trova il gol del vantaggio con un tocco fortunato quanto vincente. Dieci minuti dopo uno sciagurato retropassaggio di Pjanic lancia Ekambi che da posizione defilata spara alto. La Juventus sul finale di primo tempo ha l’occasione con la punizione di Ronaldo, ma il pallone del portoghese sbatte contro la barriera. Bianconeri sotto 1-0 nel primo tempo.

SECONDO TEMPO – La Juventus prova a reagire guadagnandosi un calcio di punizione che Pjanic non sfrutta. L’atteggiamento però nei minuti iniziali sembra cambiato. Gli uomini di Sarri provano ad essere più aggressivi. Il Lione però non sta a guardare e dopo un contropiede i francesi guadagnano un corner che la Juventus neutralizza facilmente. Cuadrado al 55′ si guadagna una punizione dal lato corto dell’area di rigore, ma Dybala è impreciso e manda ancora il pallone contro la barriera. Ci prova quindi Alex Sandro sulla sinistra con un cross che non trova deviazione di Ronaldo ed è così preda di Lopez. Sarri prova a muovere lo scacchiere. Fuori uno spento Pjanic e dentro Ramsey. La Juventus va all’arrembaggio. Dybala al 68′ va vicino al gol del pareggio raccogliendo un cross dalla sinistra di Alex Sandro. Per gli ultimi 20 minuti di gara, Sarri si affida al tridente inserendo Higuain al posto di Cuadrado. Dybala prova ad alzare il ritmo e lo stesso argentino al 78esimo ci prova con un sinistro da fuori che però finisce in curva. E’ ancora il 10 bianconero a guidare i suoi. Dopo il dribbling palla d’esterno per Higuain che da posizione ravvicinata non trova la porta. All’86’ Dybala trova il gol, ma l’arbitro ferma tutto per fuori gioco.