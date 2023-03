Tottenham, Henry su Kane: “Fossi in lui me ne andrei”

Un pareggio che ha quel retrogusto amaro di sconfitta per il Tottenham, che proprio nella giornata di ieri è stato eliminato dalla Champions League. Sicuramente non una prestazione di alto livello per gli uomini di Antonio Conte, che si sono ritrovati contro un Milan ben organizzato difensivamente. Harry Kane ha deluso e non riesce ad affermarsi come miglior centravanti d'Europa. Sulle qualità del giocatore, ovviamente, non si discute ma forse la squadra non lo aiuta. Almeno, è questa la lettura della situazione che sembra avere Thierry Henry ai microfoni di CBSSports.