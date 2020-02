Tottenham, Lloris avvisa il Lipsia: “Possiamo ribaltare il risultato”

Sarà tutta in salita la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League per il Tottenham. Gli Spurs, nel match di andata, sono stati infatti battuti per 1-0 di fronte al proprio pubblico dal Lipsia, che si è imposto grazie ad un calcio di rigore trasformato da Werner nel corso della ripresa. Malgrado il ko, il portiere Hugo Lloris, ai microfoni di BT Sport, si è mostrato ottimista circa le possibilità di passaggio del turno della propria squadra.

CHANCE – “Voglio essere positivo, soprattutto alla luce di ciò che abbiamo fatto vedere negli ultimi venti minuti. Il risultato non è stato certamente dei migliori, ma abbiamo una chance di ribaltare la situazione. Il Lipsia ha qualità, ma noi non dobbiamo trovare scuse: dobbiamo essere pronti a combattere”.