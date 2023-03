Tottenham-Milan, le formazioni ufficiali: Torna Brahim Diaz dal 1′

In scena la grande sfida tra Tottenham e Milan, le quali si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Uefa Champions League. Il match avrà luogo nella serata della giornata odierna, mercoledì 8 marzo, e vede i rossoneri in leggero vantaggio di una rete. A Londra, però, nulla è ancora definito. Per cui, Stefano Pioli preferisce non rischiare e schierare dal primo minuto la miglior formazione possibile, insistendo sulla difesa a 3. In particolare, per i rossoneri torna Brahim Diaz nella trequarti con Leao, entrambi a supporto dell'unica punta Olivier Giroud. Per quanto riguarda gli Spurs, invece, solito undici di Antonio Conte con poche novità.