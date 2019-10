Tottenham, Pochettino: “Il nostro peggior nemico? Noi stessi”

Momento complicato per il Tottenham. Gli Spurs, nelle prime nove giornate di Premier League, hanno raccolto solamente dodici punti, mentre in Champions sono reduci dal pesantissimo ko interno per 2-7 contro il Bayern Monaco. In vista della gara contro la Stella Rossa, in programma martedì sera alle 21, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Mauricio Pochettino.

NEMICO – “In questo momento siamo noi il peggior nemico di noi stessi. Con la Stella Rossa dovremo giocare sia contro di loro che contro di noi. Dopo essere giunti fino alla finale di Champions League nella scorsa stagione, le aspettative nei nostri confronti sono cambiate: è per questo che le cose sembrano essere peggiorate. Adesso obbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi”.