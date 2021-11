Troppi fischi per Cristiano Ronaldo a Bergamo e lui chiede… di rinviare l’intervista

Il portoghese autore di una doppietta contro l'Atalanta in Champions League

Si conferma, come se ce ne fosse stato bisogno, uomo Champions . Parliamo di Cristiano Ronaldo protagonista ancora una volta col suo Manchester United contro l'Atalanta. Dopo la rete decisiva a Old Trafford nella gara d'andata, ecco la doppietta a Bergamo, con il gol del definitivo 2-2 ancora una volta nei minuti finali della sfida.

Festa e sorrisi per i Red Devils, amarezza per l'ambiente Dea tra giocatori e tifosi. Proprio i fan nerazzurri sono stati protagonisti di un siparietto spiacevole ai danni di Cristiano Ronaldo, l'uomo che ha "punito" ancora la loro squadra del cuore. Al termine del match, infatti, nel consueto appuntamento con le interviste a caldo, CR7 è stato fermato dai media per parlare della sfida ma inizialmente non ha potuto rispondere alle domande perché sommerso dai fischi. Davanti ai giornalisti di BT Sports e di altre emittenti, il portoghese ha detto: "Non sento, possiamo fare tra poco?". Poi si è limitato ad un: "Non molliamo mai". Successivamente, l'intensità dei fischi dei tifosi dell'Atalanta è leggermente diminuita e Cristiano Ronaldo ha potuto fare quasi normalmente l'intervista,