Tuchel e il Psg ‘quasi’ qualificato: “Quasi incinta non vuole dire esserlo…”

Una vittoria convincente contro il Manchester United, ma ancora nulla è fatto per il superamento del girone di Champions League. Lo sanno bene a Parigi dove Thomas Tuchel, tecnico del Psg, predica calma e azzarda un paragone piuttosto singolare per tenere alta la concentrazione dei suoi.

Tuchel: “Quasi incinta non vuole dire esserlo”

Ai microfoni di RMC Sport, dopo il bel successo dell’Old Trafford, Tuchel mette in guarda i suoi e lo fa con parole davvero uniche: “Vicini alla qualificazione, non vuole dire essere già qualificati”, ha sottolineato il tecnico. “Essere quasi incinta non significa esserlo per davvero. Questa cosa per me non esiste e sarà mio compito far capire ad ogni singolo giocatore che non abbiamo ancora fatto nulla. Abbiamo fatto una buona gara e un ottimo step in questa direzione ma abbiamo ancora l’ultima partita da fare”.

E in effetti, a guardare il girone H della Champions, Psg, Manchester United e Lipsia sono fermi a quota 9 punti con l’ultima partita da disputare. I francesi, però, giocheranno in casa contro i meno quotati turchi del Istanbul Basaksehir.