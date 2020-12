Uefa, Ceferin: “Champions League senza playoff come fatto nel 2020”

Da tempo si parla della nascita di una Superlega che possa distribuire più solidi ai club e oggi come non mai che il Covid ha svuotato le casse delle società, il tema è di attualità. Argomento che non è sfuggito oggi a Aleksander Ceferin numero uno della Uefa che ne ha parlato al sito sloveno “24ur”“. Queste le sue parole: “Questa Superlega è il sogno che Florentino Perez coltiva da trent’anni, l’idea di chi ha a cuore il calcio di oggi e non di domani. Ma i due principali candidati alla presidenza del Barcellona si sono espressi pubblicamente contro e anche Bayern, Juventus e i club inglesi sono contrari”. Ceferin ha inoltre spiegato che la prossima finale di Champions in programma a maggio a Istanbul potrebbe essere disputata con il pubblico. “Ma vediamo prima quanto sarà veloce e diffusa la vaccinazione contro il coronavirus. In merito alla ripetizione dei playoff di Champions mi sento di escludere questa ipotesi proposta la scorsa stagione perchè sono stati già venduti i diritti tv”.