Uefa, Ceferin: “Juve, Real e Barça non paralizzeranno la Champions”

I tre club saranno sanzionati dal comitato disciplinare della Uefa

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha rilasciato una intervista a Sky sulla vicenda Superlega: "E' stato difficile gestire la situazione nelle prime 48 ore ma poi tutta la comunità del calcio si è schierata contro il progetto che ritengo senza senso. Non so che tipo di sanzione potrà essere inflitta alle tre società visto che il comitato disciplinare è indipendente. La cosa strana è che sono dentro la Superlega ma poi poi inviano la lettera per partecipare alla Champions League. O stai con noi o fuori ma decidano. Non c'è dialogo ma i tre club si sono limitati a fare comunicazioni scritte. Non hanno chiamato nessuno della Uefa per un incontro. Strano approccio questo. Se faranno ricorso a vari tribunali non ci sarà nessuna paralisi semmai si paralizzeranno da soli. I 244 club che stanno sotto il nostro ombrello non so cosa pensino ma sicuramente non vedono bene il tre club resistenti. Dicono di avere tanti avvocati per una battaglia legale ma questo non vuol dire che avranno successo".