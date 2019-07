UEFA, il sondaggio che rende orgoglioso il Napoli: Manolas-Koulibaly coppia difensiva più forte d’Europa?

Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly, una coppia di centrali difensivi da mettere i brividi, soprattutto agli attaccanti che dovranno confrontarsi con loro. Ecco perché, il profilo ufficiale della UEFA Champions League su Twitter, si è domandata se il greco e il senegalese formino il duo più forte dell’intera prossima competizione.

Un sondaggio lanciato sui social che ha già visto tante, anzi tantissime risposte. Un vero onore per il Napoli e motivo d’orgoglio per i diretti interessati. Tanti i commenti ricevuti al messaggio. C’è chi opta per i campioni in carica del Liverpool Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold; chi spera per gli “italiani” De Ligt e Chiellini o Skriniar-De Vrij, senza dimentica Godin. Chi, invece, sottolinea la forza di Piqué e Umtiti e dei brasiliani del Psg Thiago Silva e Marquinhos.