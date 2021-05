Ufficiale – Champions League: la finale si giocherà a Porto

Cambio di sede per la finalissima tra Chelsea e Manchester City

La finalissima del torneo vedrà anche il ritorno del pubblico con ben 12 mila spettatori. Ad ospitare il big match tanto atteso sarà quindi lo stadio Dragao. Nelle scorse settimane, quando ormai la destinazione turca appariva sempre più lontana, si era anche parlato di spostare la gara a Wembley, visto che la finale sarà tutta inglese. Invece, l'ipotesi britannica tanto sostenuta dai vari tabloid d'Inghilterra non ha avuto esito positivo con la Uefa che non è riuscita ad avere le necessarie rassicurazioni da parte del governo britannico e per questo si è optato per il Portogallo che, al contrario, ha dato immediate certezze in poche ore.