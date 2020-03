Adesso è ufficiale: Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, gare inizialmente in programma la prossima settimana e valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione, attraverso un tweet, è stata comunicata direttamente dalla Uefa, con il provvedimento che si è reso necessario in seguito alla quarantena che devono rispettare i giocatori bianconeri e madrileni.