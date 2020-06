Ufficiale – Final 8 di Champions a Lisbona. Europa League in Germania

La notizia era nell’aria già da tempo, ora è arrivata anche l’ufficialità. La fase finale della Champions League si disputerà con le Final 8 di Lisbona. SkySport nei giorni scorsi aveva ipotizzato le probabili date e ora la Uefa ha ufficializzato il tutto. Dopo gli ottavi di finale tutti in Portogallo per i quarti di finale che avranno inizio il 12 agosto.

Il format della Champions League

Dal 12 agosto al 15 si disputeranno i quarti. Dal 18 al 19 le semifinali mentre la finale è in programma per il 23. Le partite si giocheranno in due stadi e l’atto finale andrà in scena nello stadio dello Sporting Lisbona, l’impianto in cui Cristiano Ronaldo ha calcato per la prima volta da professionista. Novità anche per l’Europa League. Anche in questo caso ci saranno le Final 8 che si disputeranno però in Germania dal 10 al 21 agosto. Invariata la data della Supercoppa Europea che si disputerà a Budapest il 24 settembre.