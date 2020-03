Ufficiale – Rinviate le finali di Champions e Europa League, ma non ci sono le date

A causa del dilagare della pandemia, la Uefa si era vista costretta a rinviare le finali di Champions, Women’s Champions League ed Europa League. Inoltre da Nyon era stata avanzata la richiesta di terminare tutte le competizioni nazionali ed Europee entro il 30 giugno. L’idea era quella di sancire il 28 giugno la finale di Champions League e il 24 quella di Europa League.

NIENTE DATE – La Uefa però nel tardo pomeriggio di lunedì ha diramato un comunicato ufficiale nel quale conferma lo slittamento delle finali, ma non dà alcun tipo di indicazione sulle nuove date: ” La UEFA riorganizzerà le finali a causa della crisi sanitaria in corso in Europa. Nessuna decisione è stata ancora presa in termini di date per la riorganizzazione. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della conference call tra gli stakeholders del calcio europeo, presieduta dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin, valuterà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato ad esaminare il calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito”.