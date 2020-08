Un po’ di Italia in finale di Champions, l’arbitro della partita sarà Orsato

L’edizione 2020 della Champions ha visto tutte le italiane fuori, con le sorprese Lione e Lipsia poi eliminate in semifinale. A Lisbona si affronteranno PSG e Bayern Monaco, le squadre che fin qui hanno fatto vedere il miglior calcio. L’ultimo baluardo italiano in Europa è rappresentato dall’Inter che venerdì affronterà il Siviglia in finale di Europa League. Ma anche in finale di Champions ci sarà un po’ di Italia.

ORSATO ARBITRERÀ LA FINALE DI CHAMPIONS

Sarà infatti Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere il match più importante dell’anno. Per il fischietto italiano si tratta della 31esima direzione nella competizione e a Lisbona sarà assistito da Manganelli e Giallatini mentre al VAR ci sarà Irrati supportato da Guida. L’ultimo arbitro a dirigere una finale di Champions era stato Rizzoli e anche in quell’occasione in campo c’era il Bayern Monaco (finale 2013 a Wembley contro il Borussia Dortmund).