United, Solskjaer: “Momento non semplice. Impressionato dall’Atalanta”

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer interviene in conferenza stampa in vista del match contro l'Atalanta

Da qualche settimana, il Manchester United sembra aver perso la magia arrivata con il ritorno di Cristiano Ronaldo. I Red Devils sono lontani cinque punti dalla vetta della classifica in Premier League e in Champions devono fare punti per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer interviene in conferenza stampa: "Vogliamo parlare di quello che è successo dopo Leicester, visto che ha preso tutte le prime pagine italiane. Io sono soddisfatto di Rashford per quello che fa dentro e fuori dal campo, forse mi avete capito male. Lui in questo momento si può concentrare sul pallone, nel senso che può allenarsi senza male alla caviglia. Ogni squadra può attraversare un periodo difficile. Ammettiamo di non stare giocando benissimo, dobbiamo migliorare. È già successo prima, con calma ne siamo venuti fuori. Lo staff è fantastico, meglio di così non esiste, non c'è uno staff migliore. È gente che tiene al Manchester United. Attraversiamo tutti momenti difficili. Ne abbiamo parlato in quanto gruppo, in quanto squadra. Speriamo di vedere una reazione domani".