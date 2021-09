Valanga Manchester City ma a Guardiola non basta: sfuriata contro Mahrez e Grealish

Il tecnico dei Citizens arrabbiato con i due calciatori per la loro attitudine difensiva non all'altezza

Vincere non basta, non a Pep Guardiola. Il suo Manchester City va a segno per ben sei volte contro il Lipsia ma questo non è abbastanza. Specie se si subiscono poi tre gol. Ecco perché il manager catalano, in diverse fasi di gioco, si è mostrato assolutamente poco contento della prova dei suoi ed in particolare di Riyad Mahrez e Jack Grealish, tra l'altro i migliori dei Citizens nella sfida di Champions.