Valdano: “Benzema ha rubato la scena a Mbappé. E il Bernabeu…”

Il commento dell'ex calciatore e dirigente sulla prova del Real Madrid e del bomber francese dei Blancos

Parlando a Azteca Deportes, come riporta Olé, l'ex calciatore e dirigente ha detto la sua sulla sfida e sulla forza di tutto l'ambiente madrileno: "È stata una grande notte", le parole di Valdano. "Quando mi chiedono perché il Real Madrid vince. Beh, è la forza del palcoscenico (del Bernabeu ndr). Il Psg è entrato in campo dominando ed è uscito come un flan. Benzema ha vissuto la miglior notte della sua vita a livello calcistico. Ha rubato la scena a Mbappé per il ruolo di protagonista di questo doppio confronto. Dopo che ha segnato il primo gol, il Real Madrid ha sentito il Santiago Bernabeu. Da quel momento il pubblico si è collegato con la squadra e sono nati gli altri due gol di Benzema".