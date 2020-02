Valencia, 4 tifosi potrebbero aver contratto il virus durante la trasferta a Milano

Scatta anche in Spagna l’allarme Coronavirus. Secondo i principali media spagnoli, 4 tifosi del Valencia potrebbero aver contratto il virus durante la trasferta di Milano per gli ottavi di andata contro l’Atalanta.

Hermelinda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana, ha riferito che le quattro persone si sono messe in contatto con il loro medico dopo aver riscontrato dei sintomi.

Sempre la Vanaclocha ha aggiunto: “Parleremo con loro e poi faremo un’indagine epidemiologica per valutare quanto tempo sono rimasti a Milano, quando si sono presentati i sintomi e quali sono questi sintomi in caso”.

Il 10 marzo a Valencia è in programma la gara del ritorno e considerata l’emergenza il normale svolgimento della partita non è ancora dato per certo.