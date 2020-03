Valencia-Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions League oggi 10 marzo

Valencia-Atalanta, si gioca oggi 10 marzo 2020 la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League alle ore 21.00. Nerazzurri di Gasperini contro gli spagnoli guidati da Celades ma si giocherà a porte chiuse.

Valencia-Atalanta, le probabili formazioni – Padroni di casa chiamati all’impresa dopo il 4-1 subito all’andata. Cillessen in porta, capitan Parejo in mezzo al campo con Soler e Ferran Torres. In avanti Rodrigo e Gameiro. L’Atalanta si affiderà, invece, a Gollini in porta. Caldara, Palomino e Djimsiti in difesa vista l’assenza di Toloi. In mezzo al campo De Roon e Freuler. In avanti Ilici e Gomez con Gosens e Hateboer sulle corsie. Pasalic favorito dietro le punte.

Valencia-Atalanta streaming e diretta tv – La gara Valencia-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti. Non solo. La partita di Champions League potrà essere seguita anche in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset, più precisamente su Canale 5. Disponibile anche la visione in live streaming sul sito Sportmediaset.it.