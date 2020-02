Valencia, Celades: “Atalanta incredibile, ma la nostra panchina è super”

Il Valencia si prepara alla trasferta di San Siro. Gli spagnoli, due volte finalisti in Champions League nel 2000 e nel 2001, cercano il pass per i quarti di finale contro l’Atalanta, nonostante le tante assenze. Il tecnico Albert Celades fa il punto della situazione in conferenza stampa: “Purtroppo ci siamo abituati a queste assenze. Mi dispiace per chi è rimasto a casa, perché non può giocare a San Siro, un ottavo di finale di Champions League. Abbiamo una grandissima squadra a disposizione anche in panchina. Dobbiamo giocare anche domani contro una formazione molto offensiva, con la migliore d’attacco della A. La stagione è impressionante, sono disinibiti e si divertono molto. Indipendentemente dagli infortuni, domani ce la caveremo e cercheremo di competere al massimo. Nelle ultime partite fuori casa non abbiamo fatto molto bene, però in Champions abbiamo vinto contro Ajax e Chelsea fuori casa. Il rendimento è buono al di là delle gare con Getafe e Mallorca”.

TIFOSI – “Li ringrazio, per noi è importante avere un riscontro dai tifosi, quello che ci sta succedendo è anche grazie a loro. C’è una differenza quando ci seguono. Spero si godano la partita, sono anni che non competiamo agli ottavi per la fase eliminatoria”.

FLORENZI – “È arrivato, ha segnato contro il Celta Vigo a pochi giorni dal suo arrivo, si è adattato rapidamente, ora ha la varicella, è una disgrazia dietro l’altra. Ha bisogno di riposo, ma un giocatore come lui ci dà qualità, esperienza, è un giocatore consolidato”.

KONDOGBIA -“Kondogbia ha giocato varie partite entrando in un secondo momento. È il modo migliore per riprendersi al meglio, noi sappiamo che abbiamo fiducia in lui, è predisposto per reinserirsi. Kondogbia contro il Barcellona ha giocato benissimo, abbiamo profondamente bisogno”.

PERCASSI – “Noi un regalo per l’Atalanta? Questa è una sua opinione, sappiamo benissimo cosa ha detto. Sapevano che era una squadra forte. Se l’Atalanta è contenta di giocare contro di noi non ho molto da dire”.