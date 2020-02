Valencia, Cheryshev ci crede: “Al ritorno possiamo prenderci la rivincita”

La rete realizzata da Denis Cheryshev tiene accesa una piccola speranza di passare il turno per il Valencia, travolto per 4-1 dall’Atalanta a San Siro nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’attaccante russo, al termine del match, ha così parlato ai microfoni di Uefa.com.

RIVINCITA – “E’ stata una gara in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per segnare. Noi abbiamo concesso tanto e davanti non siamo stati abbastanza freddi. Dobbiamo però pensare positivo: il calcio concede sempre la possibilità di prendersi la rivincita”.