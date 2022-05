Van Basten: “Gol annullato a Benzema? Var, basta con queste stro****e”

L'ex giocatore contro il VAR

Una rete annullata col Var che, per fortuna, ai fini del risultato non è stata decisiva. Eppure, la marcatura di Benzema annullata per fuorigioco non è piaciuta a Marco Van Basten che, dopo aver sostenuto per diverso periodo la tecnologia, sembra ora aver perso totalmente la pazienza.

Come riportato da Voetbalprimeur, l'ex giocatore, ora analista per Ziggo Sport, ha commentato duramente la decisione di annullare il gol del francese che avrebbe dato il vantaggio al Real Madrid nella finalissima di Champions League contro il Liverpool: "Sono nel calcio ormai da diversi anni e tutte queste decisioni, stop e tempistiche non ti rendono felice". E ancora sul caso specifico del gol di Benzema: "Sei andato in fuorigioco con metà del dito? Sono stanco di tutto questo di tutte questre stronzate. Tutte queste conversazioni vanno avanti da diversi anni ed è tutto così incredibilmente complicato. Pensi: 'Ecco fatto, andiamo avanti, ti credo'. Il processo di decisione è così complicato. Non capisco tutto questo e anche le persone che sono sedute a casa non lo comprendono".