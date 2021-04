Varane: “Se temo arbitri dopo caos Superlega? Non possiamo controllare certe cose”

Il difensore del Real Madrid ha parlato in vista della semifinale di Champions League contro il Chelsea

Raphael Varane, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro il Chelsea. Un appuntamento molto importante per i blancos chiamati a dare un segnale dopo il pari in Liga che ha allontanato la squadra dalla vetta della classifica.