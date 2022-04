Villareal piega il Bayern e il Real batte il Chelsea con tris Benzema

Grandi partite questa sera di Champions League

Le due partite di andata dei quarti di finale di Champions League si sono chiuse con la sorpresa del successo del Villareal contro il Bayern e la vittoria netta in trasferta del Real Madrid a Londra contro il Chelsea con tripletta di Benzema. La squadra di Emery non smette di sorprendere e batte anche il Bayern nell’andata dei quarti di finale. Sblocca subito in avvio Danjuma, poi prima dell'intervallo un cross di Coquelin beffa Neuer, ma il Var annulla per offside. A inizio ripresa Moreno colpisce un palo e successivamente sfiora il gol da centrocampo. Lewandowski non riesce a pungere, Pedraza si divora il bis nel finale: il Villarreal vince 1-0 e partirà in vantaggio nella gara di ritorno