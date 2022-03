Villareal, tanti assenti mercoledì contro la Juventus

Il tecnico Emery dovrà rivoluzionare la formazione

Il ritorno di Champions League tra la Juventus e il Villareal si disputerà mercoledì prossimo e per gli spagnoli è una gara importante ma che arriva in un momento complicato visto i tanti assenti. Il tecnico Emery sarà allo Stadium senza Gerard Moreno: l’attaccante, fondamentale per il gioco di Emery, ieri nel match vinto contro il Celta, era atteso almeno nella lista dei convocati, e invece niente. Il problema al polpaccio che l’ha fermato il 6 febbraio, terzo infortunio muscolare della sua tribolata stagione, evidentemente non gli offre tregua. Rispetto alla partita dell’andata con la Juventus Emery non avrà nemmeno Alberto Moreno, che si è rotto il legamento crociato, e molto probabilmente Foyth il cui recupero sembra complicato. Da valutare le condizioni del fondamentale Capoue, ieri a casa con la lombalgia. Non sarà dunque un Villareal al completo quello che sfiderà la squadra bianconera che sembra invece aver ritrovato la continuità che era mancata ad inizio stagione. Ricordiamo che il match di andata in terra spagnola finì 1-1 con gol della Vecchia Signora di Vlahovic.