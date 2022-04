Villarreal, Albiol MVP in Champions per la prima volta: diventa… Raulandowski

Il difensore spagnolo è stato il migliore della sfida contro il Bayern Monaco

C'è anche lo zampino di Raul Albiol nell'incredibile traguardo che il Villarreal ha raggiunto nella notte col passaggio alle semifinali di Champions League. Il centrale spagnolo ha vinto il personalissimo duello contro il centravanti del Bayern Monaco Robert Lewandowski e si è guadagnato anche il premio come MVP della partita . Ma non solo...

Grande feste per gli spagnoli e grande gioia per lo stesso centrale che, nel post gara, ha commentato il passaggio del turno e il premio di MVP ricevuto: "È incredibile, ci è voluto molto lavoro. Le nostre vittorie sono di squadra. Abbiamo sofferto molto in entrambe le partite, ma essere in semifinale è fantastico per il Villarreal. Sapevamo che sarebbero stati 90 minuti lunghi e che avremmo sofferto molto", ha detto Albiol.