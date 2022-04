Villarreal in semifinale, Parejo duro con Nagelsmann: “Mancato di rispetto al calcio”

Duro commento del calciatore spagnolo contro il mister del Bayern Monaco

Lo spettacolo della Champions League ha dato il suo primo verdetto a sorpresa: il Villarreal ha eliminato il Bayern Monaco. Una sfida che in tanti davano quasi per scontata e che invece ha visto gli spagnoli avere la meglio. Qualche sassolino dalle scarpe anche per Dani Parejo che se l'è presa contro l'allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann , reo, a suo dire, di aver sottovalutato il Sottomarino giallo e di aver mancato di rispetto al gioco del calcio.

STOCCATA - "Io non conosco il loro allenatore e non ci ho mai parlato. Ma quando è uscito il sorteggio e hanno visto che l'avversario era il Villarreal, il loro allenatore (Nagelsmann ndr) ha mancato di rispetto non Villarreal ma al calcio intero dicendo che voleva chiudere il discorso all'andata. Per noi è stata una mancanza di rispetto. Alla fine, quando sputi verso l'alto, spesso ti ricade addosso...", ha detto Parejo senza giri di parole nel post gara a Movistar è come riportato dal Mundo Deportivo e da AS.