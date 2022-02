Villarreal-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la gara d'andata degli ottavi di Champions League

Villarreal-Juventus si gioca questa sera, martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21:00 per l'andata degli ottavi di Champions League. In Spagna, i padroni di casa cercano un grande risultato. Stesso discorso per i bianconeri che potrebbero puntare forte sulla competizione europea per risollevare le sorti della stagione.

Villarreal-Juventus, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per la squadra di Emery ma anche per quella di Allegri. Questi i possibili titolari scelti dai due mister per la sfida di Champions League di questa sera:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Iborra, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, McKennie; Vlahovic, Morata.

Dove vederla

La partita Villarreal-Juventus si giocherà come detto nella serata di martedì 22 febbraio 2022 al 'Estadio de la Ceramica' di Vila-real. La gara è in programma alle ore 21.00 e sarà valida per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta tv e in chiaro, senza bisogno di avere un abbonamento. A trasmettere la partita sarà Mediaset. In tv la gara potrà essere vista nello specifico su Canale 5.

Esistono poi altre modalità per vedere la gara tra spagnoli e bianconeri. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus anche in diretta tv sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.

Per chi preferisse la diretta streaming, invece, potrà scegliere tale opzione grazie a Mediaset Play - accedendo al sito tramite pc o scaricando l'app - oppure sul sito di Sportmediaset. Sarà possibile vedere Villarreal-Juventus in diretta streaming anche sull'app SkyGo, solo per gli abbonati a Sky, tramite pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per guardare Villarreal-Juventus in diretta streaming è NOW, il servizio live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione. Infine, sempre gli abbonati potranno vedere Villarreal-Juventus su Infinity+.