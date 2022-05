Villarreal-Liverpool, per i tifosi Rulli diventa… Karius

Il portiere degli spagnoli paragonato all'estremo difensore Reds che fu protagonista in negativo nella finale del 2018 con diversi errori

Sogno svanito per il Villarreal di Unai Emery che cade in casa contro il Liverpool dopo il doppio confronto nella semifinale di Champions League. Protagonista, in negativo, il portiere GeronimoRulli autore di almeno due errori che hanno cambiato il match, inizialmente ben indirizzato per gli spagnoli con un vantaggio di 2-0.