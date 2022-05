Villarreal-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di Champions valida per la semifinale di ritorno

Redazione ITASportPress

Villarreal-Liverpool si gioca questqa sera, martedì 3 maggio 2022 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Champions League. Gli spagnoli ospitano la formazione Reds con la voglia di provare a ribaltare il 2-0 subito all'andata in Inghilterra. Compito difficile ma non impossibile per il Sottomarino giallo che ha già eliminato Juventus e Bayern Monaco nel suo percorso.

Villarreal-Liverpool, probabili formazioni

Ancora qualche piccolo dubbio di formazione per Emery e Klopp ma questi potrebbero essere i 22 titolari scelti per il match odierno:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

Dove vederla

La partitra Villarreal-Liverpool verrà disputata come anticipato questa sera, martedì 3 maggio 2022. Sede dell'incontro l'Estadio de La Ceramica di Vila-real. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 21.00.

La semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, e il canale sul quale sarà possibile seguire la partita sarà Canale 5.Match in diretta anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (251 del satellite).

L'evento molto atteso potrà essere visto anche in live streaming. In questo caso basterà collegarsi al sito di Sportmediaset o abbonandosi a Mediaset Infinity. I clienti Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale. Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' sarà poi possibile selezionare la diretta della partita.