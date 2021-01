Villas-Boas: “Il cammino della Juventus è irregolare, il Porto può batterla”

Il tecnico del Marsiglia ed ex Porto, Andrè Villas-Boas parla della sfida di Champions che vedrà opposti i portoghesi alla Juventus negli ottavi di finale: “Penso che il Porto possa ambire a battere la Juventus, i bianconeri si stanno rendendo protagonisti di un percorso irregolare – dichiara il mister portoghese a O Jogo – , di solito sono abituati a dominare in Italia. Sono convinto che l’atteggiamento del Porto potrà fare la differenza, la loro aggressività potrà essere uno di quei fattori in grado di fare la differenza”.