Vinicius segna, dribbla e… corre: nessuno in Champions come lui

L'attaccante del Real Madrid è il giocatore che ha percorso più chilometri in Champions League

La 14esima Champions League del Real Madrid porta la firma di Courtois, protagonista con le sue parate, ma soprattutto di Vinicius , match winner con la rete che ha affondato il Liverpool. Il brasiliano ha avuto una crescita strepitosa in questa stagione trovandosi a meraviglia nel tandem offensivo con Benzema. Il suo segreto è la tecnica, la capacità di leggere in anticipo l'azione ma anche la sua grande agilità e corsa.

Infatti, come riportano i dati presenti sul sito della Uefa, almeno in Champions League nessun altro giocatore ha corso quanto il brasiliano. Vinicius, forte anche delle 13 partite su 13 giocate nel torneo, non ha eguali per chilometri percorsi nella competizione.