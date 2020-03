Voli dall’Italia negati, il Napoli come il Barcellona nel 2010…

L’espandersi a macchia d’olio del Covid-19 ha messo in discussione lo svolgimento di parecchie competizioni. Dopo i campionati nazionali, anche le coppe europee sono a forte rischio. Ormai certo il rinvio di Inter – Getafe e Siviglia – Roma, anche un’altra partita di una nostra italiana è in bilico. Si tratta di Barcellona – Napoli. La gara è in programma tra 7 giorni, ma ad oggi lo svolgimento della partita sembra molto improbabile.

NAPOLI COME IL BARCELLONA – Mentre in Spagna in queste ore i vertici delle varie federazioni si stanno incontrando per valutare lo stop definitivo del calcio spagnolo, è già certo che dalla Spagna non accetteranno nessun volo proveniente dall’Italia. Nemmeno per motivi sportivi, come successo per la Roma. Il Napoli quindi dovrebbe inventarsi un altro modo per raggiungere Barcellona. Secondo l’ipotesi avanzate da alcuni media spagnoli ecco che la squadra di Gattuso potrebbe raggiungere la catalogna in pullman. Una scelta che li accumunerebbe proprio ai prossimi rivali considerato che nel 2010 l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda costrinse i blaugrana a raggiungere Milano in pullman. Allora la sfida in programma era la semifinale di Champions contro l’Inter di Mourinho.